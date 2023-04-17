1895年4月17日是馬關條約締約日，台灣民主太平洋聯盟與和平公義社籌備處今日舉辦「從馬關屈辱談兩岸和平與尊嚴」，前副總統呂秀蓮17日呼籲要競選下屆總統的人，必須兼顧備戰、避戰及謀和三件事，而作為三軍統帥，代表全體國人承擔內憂外患，掌握人民的安危禍福，不能以自己的立場來想，並捫心自問是否有能耐來擔當。

呂秀蓮會前受訪指出，如果台灣長年要面臨戰爭，當然要備戰，以便因應所有可能的事，同時更要避戰、謀和，這三件事看起來好像衝突，但真正愛台灣、尤其要競選下屆總統的人，需要把握最短時間積極努力，這也是她創辦和平公義社的初衷，很多事情要掌握先機，一步一步推動。

談及「雙英出訪」，呂秀蓮指出，她肯定前後任總統用心和努力，但看到非常多問題，首先國內非常不團結，明顯分成親中和親美的對立兩派，馬英九主張台灣、中國都是一個中國，蔡英文主張中華人民共和國和中華民國互不隸屬，沒想到台灣前後任總統的論述，居然南轅北轍到這樣程度，證明台灣號稱民主，卻出了很嚴重的問題，「我們還是靠北京還是華府決定我們命運？還是靠民進黨和國民黨？還是2350萬人共同決定？」

媒體追問，台灣想要避戰，但美國似乎想把台灣推向戰爭邊緣，呂認為，作為積極保護台灣的友邦來講，國內不能凡事推給美國，而台灣用選票選出來的領導人，作為三軍統帥，必須站在第一線接受人民意見，因此必須慎選，審視對方是否超越黨派，個人智慧、應變能力及品格是否合適，代表全體國人承擔內憂外患，掌握人民的安危禍福，不能以自己的立場來想，並捫心自問是否有能耐來擔當。

至於民進黨主席賴清德是否是這樣的人選，呂則未正面回答，僅稱她不能在此時表達立場，會嚴格瞭解每位候選人，過去選民時常輕易因為什麼關係，便答應要支持某一個人，後來卻跳腳，現在應該審慎、客觀及理性去看待下一屆的候選人，不必那麼輕易的表達個人支持。