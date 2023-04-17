深受時下大陸年輕人喜愛的密室逃脫、劇本殺為代表的沉浸式娛樂發展迅速，根據一報告指出，大陸超過七成以上的青少年消費過沉浸式娛樂產品。但與此同時，這一文化現象卻也衍生出大陸親子關係的新代溝問題。

《中國青年報》報導，據《中國沉浸式劇本娛樂行業研究報告》（2021-2022）顯示，沉浸式劇本娛樂行業的規模不斷擴大，從2018年到2021年，劇本經營場所的總體數量增長了400％，青少年成為其固定的消費群體。

此外，《青少年沉浸式娛樂現狀研究報告》顯示，超過七成以上的青少年消費過沉浸式娛樂產品。美團問卷調研資料也顯示，通過平台消費的人群八成以上是18-29歲的青年人。

報導指出，劇本娛樂這一新興業態已從小眾化逐漸趨於大眾化，大陸年輕人也多抱持有趣好玩、體驗感強、緩解壓力態度，只是些劇本娛樂的內容、形式、元素以及價值觀、生活方式等並不適合未成年人，這些風險也讓家長擔憂，，由於家長和未成年人看法存在差異，迅速崛起的劇本娛樂逐漸演化成一種親子之間的新代溝。

從數據來看，也可看出些端倪。中國文化娛樂行業協會與中國青少年研究中心的相關報告中顯示，體驗過劇本娛樂的家長並不多。只有13.1％玩過密室逃脫或劇本殺，近九成沒玩過。相比之下，玩過密室逃脫或劇本殺的初中生有71.6％，高中生有69.9％。較大的落差導致家長對未成年人的娛樂喜好、娛樂需求了解不夠。

此外，報導指出，有些大陸專家認為「劇本殺」在青少年中風靡是一種文化現象，而更有專家指出在青少年小團體中的亞文化往往對青少年有著更強的影響力。有些專家則認為劇本殺的風靡體現了青少年新的消費觀。

「劇本娛樂滿足了青少年新型消費需求。這是這一代青少年特別需要的情感支援，表現在消費上就是很多大人看著都是沒用的消費，而在年輕人看來就是非常重要的。」中國青少年研究中心研究員孫宏豔說，現在的青少年在消費上不再只是現實的實用型消費，而更多追求情感慰藉，他們希望為自己的興趣愛好和體驗、情感享受埋單，更注重的是精神上的滿足。