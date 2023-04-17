桃園勞動局移工學苑開放報名，全額免費參加。(市府提供)

桃園市政府勞動局今年度持續辦理「移工學苑」課程，目的在協助移工適應在台生活和工作，並提升他們的技能和知識。截至112年2月，桃園市移工人口已達到近13萬人之多，是全台移工人數最密集的城市，因此移工學苑更顯得尤為重要，希望能夠透過課程，讓移工更好地融入台灣社會，共同打造更美好的未來。

移工學苑將提供語言暨專業技能相關課程，包括語言學習、金融知識及美食生活技藝等多個領域，協助移工學習實用技能，提升其在工作中的競爭力。課程費用全額免費，凡是在桃園市合法居留的移工皆可報名參加，即日起至5月14日（星期日）止皆可報名參加，額滿即止。

今年度的課程將開設中文會話班、英文會話班，共8班，每班6堂課，每堂4小時，邀請專業雙語講師授課，幫助移工學習基礎中英文生活會話課程。金融教育班2班，請專業講師講授正確的金錢觀念，幫助移工瞭解基礎金融知識，如開戶、兌換外幣等個人財務運用，提升理財知能。此外，更開設技藝課程提供台灣美食班和生活技藝班15班，每班3小時，由專業講師教導移工學習台灣在地小吃烹飪或生活技能。

透過這些課程的推廣，希望能夠降低因語言隔閡產生的摩擦，減少勞資糾紛，並藉由學習金融知識提升移工個人理財知能，保障自身權益。技藝課程也能協助移工適應在台生活及培養技能。歡迎雇主、仲介多加宣導並協助移工踴躍報名參加，有意參加者請依以下方式進行報名。

課程網站： https://brilliant-platypus-bdm295.mystrikingly.com/

報名網址： https://forms.gle/xs22psTDPJz23zjs6

電話： (03)328-3201轉8117向國立體育大學諮詢。