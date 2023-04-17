南韓超人氣啦啦隊女神李多慧（Dahye Lee）先前宣布加盟中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」，並於本月14日初登場應援，據悉，連續三天的應援中，共吸引23955人次進場看球，但身兼韓國全北現代足球隊記者一職的她也即將返韓，對此，Rakuten Girl s粉專也透露了李多慧下次來台的時間。

根據《TVBS新聞網》報導，李多慧在14日初登場就以精湛舞技與甜美笑容圈粉無數，而當天更吸引多達7651人進場，至於15日周末進場人數更是提升至8562人，週日午場也有7742人進場看球，三天總計有23955人次進場，可見李多慧魅力及人氣相當高，不過在韓國仍有工作在身的李多慧，也即將返韓。

對此，Rakuten Girls的官方粉專曬出多張李多慧三天來的舞台側美照，並慶祝李多慧跨海1500多公里來到台灣，成為樂天女孩的一份子，「她在今天完成了她在台灣第一個月的主場應猿，回到韓國後她會繼續準備以後的應『猿』」，最後附上「期待五月」的備註，讓許多球迷湧入留言區說：「期待下個月」、「好想每天都看到她」、「謝謝多慧活力滿滿的應援，期待下次球賽的相遇」、「多慧真的超漂亮可愛的！跳舞也很厲害！」還有粉絲敲碗，「希望6月動紫趴能讓她應援」。

此外，也有網友詢問：「李多慧下次什麼時候來？」Rakuten Girls官方粉專後續也透露，李多慧下次來台的時間預計會是5月1日至5月7日，至於有沒有機會看見李多慧、林襄2大女神同台？則須等待官方公布正式班表。