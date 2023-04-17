台中北區崇德路一段158號17日凌晨3時50分左右發生BMW連撞5輛機車、2輛自小客意外。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中北區崇德路一段158號17日凌晨3時50分左右發生BMW連撞5輛機車、2輛自小客意外。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中北區崇德路一段158號今（17日）凌晨3時50分左右發生BMW連撞5輛機車、2輛自小客意外，其中還有一台是特斯拉幸只有駕駛自小客的48歲顏姓男子受到輕傷，經酒測並未發現顏男有飲酒，他則自稱身體不適，突感到頭暈，肇事原因仍待警方調查釐清。

台中市第二分局指出，經調查，顏男駕駛BMW沿崇德路一段往健行路方向行駛，於上述時、地自述疑因身體不適碰撞停於事故地點之機車5輛及自小客車2輛，其中一台更是特斯拉，現場僅顏男身體多處輕微擦、挫傷、自行就醫，所幸無其他人員受傷。

經警方現場對顏男實施酒測，顏男無飲酒之情事，目前已調閱路口監視器畫面以釐清發生經過，詳細事故原因將由交通警察大隊分析研判。

男駕BMW突頭暈不適，連撞路邊7車、特斯拉也遭殃。

台中市第二分局分局長楊川提醒民眾，行車應隨時注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，遵守交通安全規則，才能減少交通事故發生，確保行車安全。