德國總理蕭茲今天表示，他會力促歐洲聯盟（EU）與印尼達成貿易協議，作為德國減少對中國關鍵原物料仰賴所做的其中一項努力。

美聯社報導，在一年一度的漢諾威（Hannover）貿易博覽會開幕式上，蕭茲（Olaf Scholz）告訴印尼總統佐科威（Joko Widodo），東南亞人口最多的印尼與擁有27個成員的歐盟間達成貿易協議，將創造出一個7億人口的經濟區。

蕭茲談到雅加達和布魯塞爾2016年以來一直在進行的談判時說：「我正努力達成這項協議。」

蕭茲表示他也對歐盟與南美諸國的南方共同市場（Mercosur），以及與墨西哥、澳洲、肯亞和印度等國的談判抱持樂觀。

他說：「近幾個月來，這裡也出現了一種全新態勢。」還說此類協議有助幫各國減少對特定市場的依賴。

德國特別擔心變得過於依賴中國，尤其涉及邁向數位化和轉型為零碳經濟所需的關鍵商品。

蕭茲說：「稀土、銅、鎳等原料通常不在中國開採，而是在印尼、智利或是非洲納米比亞等國，但我們當前卻從中國進口很多這類商品，這點須做改變。」