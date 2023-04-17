該局說明，營利事業及機關團體經由網路辦理結算申報，須依規定申請網路申報身分認證，可依下列兩種方式擇一申請：一、簡易電子認證：由財政部電子申報繳稅服務網站輸入營利事業統一編號（機關團體扣繳編號）及負責人、代表人或管理人身分證統一編號後，依序鍵入相關資料完成密碼申請，已申請簡易電子認證密碼者毋需再申請。
二、電子憑證認證方式：營利事業向經濟部工商憑證管理中心申請工商憑證IC卡，機關團體及其代理人（事務所）向XCA組織及團體憑證管理中心申請留有統一編號資訊之組織及團體憑證IC卡。
財政部台北國稅局表示，111年度營利事業所得稅結算網路申報軟體即日已放置於財政部電子申報繳稅服務網站，營利事業及教育、文化、公益、慈善機關或團體可先至該網站申請網路申報身分認證，並下載安裝申報軟體，以利5月1日起使用網路方式辦理營所稅結算申報。
該局說明，營利事業及機關團體經由網路辦理結算申報，須依規定申請網路申報身分認證，可依下列兩種方式擇一申請：一、簡易電子認證：由財政部電子申報繳稅服務網站輸入營利事業統一編號（機關團體扣繳編號）及負責人、代表人或管理人身分證統一編號後，依序鍵入相關資料完成密碼申請，已申請簡易電子認證密碼者毋需再申請。
二、電子憑證認證方式：營利事業向經濟部工商憑證管理中心申請工商憑證IC卡，機關團體及其代理人（事務所）向XCA組織及團體憑證管理中心申請留有統一編號資訊之組織及團體憑證IC卡。
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