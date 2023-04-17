該局說明，營利事業及機關團體經由網路辦理結算申報，須依規定申請網路申報身分認證，可依下列兩種方式擇一申請：一、簡易電子認證：由財政部電子申報繳稅服務網站輸入營利事業統一編號（機關團體扣繳編號）及負責人、代表人或管理人身分證統一編號後，依序鍵入相關資料完成密碼申請，已申請簡易電子認證密碼者毋需再申請。

二、電子憑證認證方式：營利事業向經濟部工商憑證管理中心申請工商憑證IC卡，機關團體及其代理人（事務所）向XCA組織及團體憑證管理中心申請留有統一編號資訊之組織及團體憑證IC卡。