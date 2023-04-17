為協助中小型企業與小攤商，因應全球景氣變化影響及智慧化、低碳化 國際趨勢，經濟部依「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，推動包含「協助製造業及商業服務業推動智慧化、低碳化」、「活絡商圈 及特色街區」、「協助中小企業拓銷」及「協助中小企業強化基礎設施」等措 施，另提供「疫後振興」及「轉型發展」專案貸款，4月17日起陸續公告受理，同時啟動單一服務窗口服務，歡迎符合資格業者踴躍提出申請。

在協助製造業及商業服務業推動智慧化、低碳化部分，公告補助措施包含「以大帶小製造業低碳化及智慧化升級轉型補助」提供1＋4智慧化最高2,000萬元補助及1＋10低碳化最高3,000萬元補助、「中小型製造業（經常僱用員工數10人以上）低碳及智慧化升級轉型個案補助」提供每家最高500萬元補助、「中小型製造業（經常僱用員工數9人以下）低碳及智慧化升級轉型補助」提供每家最高300萬元補助、「商業服務業智慧減碳補助」提供單一服務應用類每案上限30萬元補助及整合服務應用類每案上限150萬元補助、「中小企業升級轉型新創解題輔導獎勵」提供上限150萬元獎勵等。

在活絡商圈及特色街區與協助中小企業強化基礎設施部分，公告補助措施包含「推動街區店家升級轉型補助」提供每家上限5萬元補助及「活絡商圈補助計畫」提供每個商圈上限50萬元補助、「納管工廠低碳及智慧化基礎轉型個案補助」提供每家最高150萬元補助等。

在協助中小企業拓銷部分，包含「輔導中小企業出口拓銷」提供企業簡易上手的智慧科技工具，協助企業數位行銷，從自製行銷素材、蒐集客戶行為到分析數據之一條龍輔導，並因應全球減碳趨勢，輔導企業出口MIT產品包裝設計低碳化；「協助加工食品業者全球布局」鼓勵企業於海外市場之實體與線上通路舉辦促銷活動，以分散出口市場；此外，「輔導會展業者節能減碳」協助業者評估自身減碳能量，並輔導落實減碳。

在疫後振興及轉型發展專案貸款部分，疫後振興專案貸款提供依法登記中小企業利率最高2.095％、額度最高3,500萬元之貸款，另提供僅有稅籍登記及員工未滿5人之事業利率最高2.095％、額度最高400萬元之貸款；轉型發展專案貸款提供朝智慧及低碳化轉型中小企業、取得特定工廠登記或經地方政府核定改善計畫之納管工廠業者，利率最高2.095％、資本性額度不超過計畫經費8成、周轉金額度最高3,500萬元之貸款。前述專案貸款政府提供每家業者1.595％之利息補貼。

另外，為便利業者申請前述各項補助及貸款措施，經濟部在4月17日同時啟動單一服務窗口，由位於經濟部工業局1樓之經濟部產業競爭力發展中心擔任，除提供0800—000—257免付費專線，有專人提供諮詢服務，同時也有建立入口網站及專區，提供各項措施之懶人包、簡介影片、申請網址及近二週舉辦之產業說明會等企業所需資訊，業者除可上該網站查詢瞭解外，另可報名參加相關產業說明會現場聽取簡報並溝通，如還有任何問題或需專家協助亦可逕撥免付費專線，專人將即時為您服務。