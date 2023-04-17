搶攻畢業季與謝師餐飲商機，台北新板希爾頓酒店即日起至8月31日推出2023謝師宴優惠專案，獨棟千坪宴會樓平日週一到週四中式桌菜每桌12,800＋10％元起、中西式自助餐每位最低980＋10％元起。二樓「Market Flavor悅市集全日自助餐廳」推出板橋區學校專屬優惠、滿15人用餐2人免費（每人平均934元起）。三樓「Qing Ya青雅中餐廳」則是推出憑學生證與教師證預定用餐即享平日滿五位即贈一位免費，或每人加購52＋10％元享盒裝果汁暢飲及哈根達斯冰淇淋每人一杯，三間餐廳預先訂席皆享早鳥優惠。

台北新板希爾頓酒店謝師宴有各種優惠活動，如早鳥優惠、滿額贈禮，和板橋地區限定優惠，服務包括歡唱卡啦OK、接待桌、海報指引、桌面鮮花，和高級音響硬體設備等，另有無限暢飲茶、果汁、金牌啤酒或加購水蜜桃粉紅氣泡酒等，客人可依照需求與專案做搭配。

台北新板希爾頓酒店謝師宴宴會樓自助餐菜色有：爐烤肋眼牛排或爐烤維吉尼亞火腿、BBQ烤豬肋排、開胃前菜如川味口水雞或客家桔醬白斬雞再搭配歡樂沙拉吧、湯品與麵包等。中式桌菜部分，則提供迎賓五小碟、翠綠金蒜麵線蝦或乾燒翠綠蝴蝶蝦、香煎法式戰斧排或是芥末德國嫩豬肘等，而金牌名爐叉燒酥是不可錯過的飯後點心。

台北新板希爾頓酒店二樓的Market Flaver悅市集全日自助餐廳，主打新鮮食材供應異國美食料理、檯面上數十種豐盛美饌無限享用；另外於三樓的Qing Ya青雅中餐廳也推出謝師宴專屬菜單：青雅精選五小福（明爐烤鴨、老醋雲耳海蜇頭、五味軟絲、黃金泡菜、松露野菇捲）蟲草百菇燉子排、黑蒜松露海大蝦、樹果鮮露龍虎斑、脆皮雞、海鮮菌菇乾燒伊麵、金銀蛋扒時蔬，脆皮叉燒酥和黑金流沙包、寶島四季水果和手作杏仁凍豆花，共精選十道菜。

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