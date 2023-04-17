想找尋合適的另一半，緣分很重要，最忌眼高手低，到頭來一場空。台中一名婦人為了幫兒子找對象，透過中壢美滿服務中心配對留美上班族，卻嫌女方職務低，要求換人。事後得知對方真實身分，改口可見面，秒遭社工打槍。

這名婦人遠從台中北上中壢，她向社工強調，家住台中火車站蛋黃區，介紹的對象「不能一般家庭」。美滿服務中心安排一名政大畢業後赴美留學，返台後在自家公司擔任行政經理的女孩子，男方答應了，母親卻覺得「行政職」太低，要求換人。

男方母親事後得知，該名女孩子是北部某知名企業老闆的獨生女，希望雙方能見個面，結果社工冷回「可能雙方無緣吧」。

還有一名33歲的護理師，被安排和一名月薪超過9萬元的公務員認識，兩人相談甚歡，護理師卻明白表示兩人不適合交往。

服務中心好奇追問，護理師認為，男方父母都不在了，兄弟姊妹都住在國外，以後也不會回台，等於男生只有自己一人。她希望男方出身人口多的家庭，至少有更多資源共享，才是理想對象。