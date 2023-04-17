國人十大癌症發生人數，大腸癌已連15年居冠，且年輕化趨勢日益明顯。一名30多歲女子因半年來排便解不乾淨，就醫檢查才發現已罹患大腸癌，且至少已是大腸癌2期。醫師提醒，初期大腸癌症狀不容易被察覺，若有排便習慣改變、血便、糞便形狀變細、不明原因腹瀉、大便有黏液、下腹痛、不明原因貧血、體重無故減輕，應及早就醫檢查。

胃腸肝膽科醫師吳耿良今天（17日）受訪時表示，超過90%的大腸癌發生在50歲以上的人，但近年大腸癌明顯下降，他門診觀察到，越來越常見到40～50歲、甚至30多歲的患者。美國的新研究也發現，年輕人罹患大腸癌的比例顯著上升。

吳耿良表示，上述30多歲女子日前就醫時，主訴近半年來感覺排便解不乾淨，該女子原本對此困擾不以為意，但為了安全起見，半年後才來就醫，經大腸鏡檢查發現，在乙狀結腸的部分發現了扁平型大腸腫瘤，這是較難發現的大腸癌型態。

他並表示，不同於一般大腸癌是由息肉經過約15年再惡化成大腸癌，這類扁平型大腸癌是從一表皮無莖鋸齒狀腺瘤(sessile serrated adenoma，SSA/P）演化生成癌細胞，生長較為快速，較為凶險，所以必須特別小心。

至於哪些症狀恐是大腸癌警訊，他表示，若出現血便、糞便形狀變細呈鉛筆狀、不明原因腹瀉、排便習慣改變、大便有黏液、下腹痛、不明原因貧血、體重無故減輕等，就應該就醫檢查。此外，有大腸癌家族史、須追蹤息肉切除後、糞便潛血檢查為陽性的民眾也應定期接受大腸鏡檢查。