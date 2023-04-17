Top 5th - @RaysBaseball challenge call that Taylor Walls is out at 2B; call overturned, runner is safe. Powered by @Zoom. pic.twitter.com/aO0rmmc7jg — MLB Replays (@MLBReplays) April 16, 2023

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光芒17日出動王牌左投麥克拉納漢（Shane McClanahan），成功躲開了藍鳥的橫掃，麥克拉納漢登板6局僅失1分，摘下個人本季4連勝。藍鳥派出馬諾亞（Alek Manoah）進行「王牌對決」，馬諾亞卻大為失態，4.2局被對手灌了7分，吞下個人首敗，自責分率爆到6.98，光芒終場以8比1大勝。

馬諾亞登板的第一顆球就砸在光芒打者身上，面對下一棒他還是投不出好球，四壞保送之後被敲安攻佔滿壘！馬諾亞這時居然還繼續保送被擠回1分，賈許羅（Josh Lowe）再擊出安打，光芒首局進帳3分。

麥克拉納漢首局也是四壞保送又被連續敲安，小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）打回了藍鳥第1分，結果是全場唯一的1分。馬諾亞第2局又出現投手犯規差點掉分，然而真正的惡夢在第5局。

5局上馬諾亞K掉兩人，光芒沃斯（Taylor Walls）四壞保送，盜二壘時遭捕手快傳觸殺，結果光芒提出挑戰成功，改判安全上壘！賈許羅接著二壘打送回了沃斯，布盧漢（Vidal Brujan）安打，然後貝登寇特（Christian Bethancourt）「跪單膝」轟出了414呎的3分炮！

藍鳥緊急換投，再度被光芒攻佔滿壘，總計單局被打4分，說起來就只是1次盜壘觸殺被改判，結果竟差這麼多。光芒獲勝之後以14勝2負繼續穩居美聯東區龍頭。