國民黨第二梯次立委黨內初選領表登記今天開跑，前立委沈智慧上午10點率先到台中市黨部領表、登記，沈雖繳交100萬元登記費，但因她資料尚未填妥，今天未完成登記程序。對於外界認為沈智慧登記參選，將對上現任議員黃健豪，可說是台中版的「費芯大戰」，沈智慧強調兩者狀況不同。

台中市立委第五選區（北、北屯區）原本傳出沈智慧的妹妹、現任議員沈佑蓮有意參選，另黃健豪也積極準備並表達參選意願，日前雙方私下協調後，沈佑蓮公開發聲明表示支持黨提名的年輕人，該選區選情原本趨於單純，未料，沈智慧2天前又表示將投入立委初選。

沈智慧表示，自己在本屆選舉中以5000票些微差距落選，原本就想為國家、選區及人民繼續奮戰，如果妹妹參選，自己將協助她投入國會運作，但妹妹決定不選了，且2024年是台灣未來要選擇戰爭或和平路線的關鍵一年，聽到訊息後就決定要站出來。

沈智慧強調，國民黨有初選機制，只要願意為國家、選區奉獻的人都能參加，有其他人想要參選是好事，希望大家在公平競爭的環境下提出對人民有利的政見；依照機制，登記後黨部將先協調，協調不成才初選，自己參選的意志非常堅定。

黃健豪則說，昨天第一時間聽到沈智慧要參選，感覺有點心灰意冷，似乎過去長時間的協調機制都前功盡棄，但經過一晚的討論，認為黨內既然有機制，就按照初選機制走，將參選到底，預計明、後天到市黨部登記。

黃建豪強調，國民黨強調老幹新枝，老幹當然重要，但新枝的換血與力量，對政黨長期永續發展也很重要，希望國民黨的機制能讓更多有志青年有機會。

對於外界認為沈智慧投入初選，對戰年輕議員黃健豪，可說是台中版的「費芯大戰」，沈智慧強調，自己姓沈、不姓費，兩者是不同的情況。