張智倫選在上午10點10分進行登記作業，象徵十全十美。（呂健豪攝）

張智倫是今天第一個到新北市黨部辦理初選登記的人，代表一馬當先、馬到成功。（呂健豪攝）

國民黨新北市黨部今（17）日起至19舉辦2024立委初選領表登記，欲爭取中和區提名的前立委張慶忠之子張智倫一馬當先，在中和區近20位里長的陪同下，上午10時就抵達新北市黨部，並選定10點10分進行登記作業，象徵「十全十美」。

張智倫表示，自己在中和深耕5、6年，已經準備很久了，今天在中和區里長聯會會長跟多位里長、青工會夥伴陪同下，一起到黨部領表登記，主要訴求是中和大團結，只有團結的中和才能贏回2024中和區立委的席次，之所以搶先第一來登記，代表一馬當先、馬到成功，勢必要符合民眾的期待，來替中和贏回這席立委。

至於是否還有其他潛在競爭對手？張智倫說，登記作業才剛開始，目前還沒有聽說有其他人要選，不過就算有其他人有意願一起來競爭，相信黨中央也會有溝通協調的機制，一起來面對2024這個挑戰，因爲國民黨去年九合一選舉才在中和拿下4席議員全壘打的好成績，所以一定要延續這股氣勢，只有團結的國民黨才能贏得勝利。

張智倫也承諾，今天許多里長陪同前來，代表對於自己在地分深耕獲得肯定，未來也會持續跟在地里長、先進士紳請益，若能夠有機會當選，一定會幫中和爭取最多預算來建設和服務中和。