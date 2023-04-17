因為海外市場對新能源汽車需求強勁，韓國上個月汽車出口金額高達65.2億美元，年增64.1%，是有史以來最高單月金額，也重寫2月紀錄56億美元。另外在數量方面，年增48%至262,341輛，也是2016年12月以來最多。