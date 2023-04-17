其中，非使用傳統燃油的車輛，繼2月首次超過20億美元大關後，3月年增94.7%，達22.7億美元，創單月新高。至於銷售量，上個月也創下新高紀錄，達71,781輛，年增79.5%。

3月韓國國內汽車銷售量，年增19.6%至165,851輛。因為車用半導體暫時沒有短缺疑慮，因此韓國國內產量出現年增35.6%至409,806輛。韓國主要車商中，現代汽車以及起亞的3月產量，分別大增33.6%以及34.1%。

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