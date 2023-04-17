搶五月感恩孝親商機，台北喜來登推出一系列「寵愛女王」餐飲以及住宿專案，5月1日起入住「五月馨情」住房專案，與媽咪體驗首席客房、享受精油按摩療程並贈送康乃馨花束等豪華禮遇。館內五家餐廳則於5月6、7日以及5月13、14日推出精選美饌，包括辰園粵菜餐廳、拿坡里認證比薩屋、頂級牛排館安東廳、宮廷泰式料理SUKHOTHAI以及Buffet之王十二廚，達指定消費門檻即贈送價值1,780元的「LaPO」多功能無線充行動電源。The Deli與世界甜點冠軍主廚Alexis Bouillet聯名合作獨家推出母親節法式輕奢蛋糕，向母親表達敬愛之情。

台北喜來登「五月馨情」住房專案，5／1—5／31入住首席客房，和媽咪一起享受90分鐘精油按摩療程，回房後還有康乃馨花束佈置驚喜與房內Mini Bar歡迎飲品與點心，專案包含自助早餐，每晚9,590元起。

台北喜來登粵菜餐廳「辰園」母親節套餐品嚐招牌明爐烤鴨、梅頭叉燒皇與化皮乳豬。有別於傳統台式佛跳牆，用料高檔集結鮑魚、豬蹄筋等珍味煨至湯清濃鮮的老廣佛跳牆；皮酥肉嫩的黃金片皮鵝、避風塘軟殼青龍蝦、蠔皇吉品鮑扣薑蔥遼參、欖菜煎封脆鱗筍殼魚等道地粵味，再以蛋白杏仁茶與精緻的蘋果奶皇天鵝酥為套餐結尾，每套3,880元。

「比薩屋」母親節四人分享餐由賽然諾火腿哈密瓜、北海道干貝海鮮沙拉等清爽開胃，拿坡里比薩可選擇羅馬名菜香料豬肉捲搭配Pecorino乳酪的「山丘比薩」或選用新鮮章魚、大蝦，搭配酸味輕盈的彩色番茄與絲綢乳酪的「加爾加諾比薩」。兩款麵食可選擇鮮蝦蘑菇寬扁麵或熱那亞大螺旋麵搭燉牛頰，主菜則提供美國肋眼牛排或伊比利豬里肌供選擇並皆搭配香料奶油烤明蝦，甜點是義大利婦女節必嚐的黃花含羞草蛋糕，每套6,880元。

「安東廳」牛排館則精選美國肋眼牛排搭蒜香烤龍蝦、21天乾式熟成肋眼或伊比利黑豚帶骨里肌三款主菜供選擇，另搭配西班牙火腿與炙烤北海道干貝前菜、招牌湯品與海虎蝦燉飯的奢華饗宴，每套3,280元起。

頂級日料「桃山」獻上海膽割烹懷石套餐，以赤海膽、紫海膽以及馬糞海膽搭配嚴選集結漁獲，享受富山白蝦、金目鯛、鮪魚刺身三重奏、南非鮑魚等鮮活食材，每套6,580元。Buffet餐廳「十二廚」則於母親節檔期加碼餐檯菜色，嚐得到炙燒握壽司、白酒蒜味奶油松葉蟹腳鍋、爆炒港式奶油龍蝦與不容錯過的爐烤美國肋眼牛肉，還有多款現做甜點輪番上陣，菜色豐富滿足家人各式味蕾，午晚餐每位1,890元、下午茶990元。

團圓慶祝母親節，桌席方案則可選擇SUKHOTHAI泰式餐廳八道特色料理從開胃小品集、金錢蝦餅、酸辣炸牡蠣、金沙咖哩龍蝦、黃金蟹粉絲煲等多樣料理，口感鮮明酸辣滿足味蕾，每桌十位26,800元。整個五月預訂宴會廳桌席方案，享用星級主廚精選美饌外，再附贈熠熠生輝的「女王皇冠蛋糕」與優雅鮮花束送給母親，專案另享紅酒無限暢飲、獨立場地與免費停車禮遇，每桌十位18,800元起。上述價格需另加一成服務費。

台北喜來登與人氣品牌「LaPO」合作，5／13、5／14母親節周末於全館餐廳消費達8,000元即可獲贈最受好評、價值1,780元的「多功能無線充行動電源」，經過多項嚴格檢驗把關與的落摔測試等的品質標準，22.5大功率快速充電、最高可支援五台設備同時充電且全方位安全機制保護。不用帶線、不須拿著手機跟行充的無線設計，是最便捷與安全的行動電源，三款人氣顏色曙光白、奶茶色、珊瑚粉的時尚外觀。

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