新北市長侯友宜今出席新竹物流在新北市八里區的智慧物流轉運中心動土典禮，他致詞時表示，希望新竹物流投資新北，能成為台灣物流業標竿，「希望我還有機會，我一定有機會過來跟大家見證」，事後被問到是否會有身份轉換時表示，新北推動六大產業，「不管我在哪個地方，我都非常關心新北市發展 」。

侯友宜說，新北除了智慧物流以外，在金融科技、數位科技、智慧電動車與生技醫療，在六大產業面積極推動，不管他在哪個地方， 他都非常關心新北市發展，新北是台灣縮影，四百萬人口 ，是大城市小國家，希望永續繁榮。