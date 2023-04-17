府北公園對面轉角處聊天聚集的民眾，誤以為許姓女子是檢舉他們吵鬧的人，氣得上前包圍，警方到場制止不住，更失控打傷許女。（民眾提供／袁庭堯高雄傳真）

許女和兒子事後驗傷提告。（民眾提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市鹽埕區「城中城」改建的府北公園16日一早爆發糾紛，七、八名在轉角聊天的當地居民不滿遭檢舉喧嘩，誤以為住公園對面二樓的許姓女子是檢舉者，趁許女下樓騎車出門時一擁而上，許女嚇得當場報警。沒想到，警察到場壓制不住激動的聊天民眾，許女和兒子當場被打，警方隨後將動手的2名男子依現行犯移送，許女也對另外4名恐嚇謾罵她的人提告。

據了解，府北公園範圍內禁止抽菸，當地民眾便習慣聚集在公園對面轉角處閒聊，但一旁就是住宅大樓，疑似聲音過大影響住戶、屢遭檢舉，因而心生不滿。

「要不要下來？我等下拿石頭丟妳，ＸＸＸＸＸ！」許女強調，當時她只是剛好走出陽台曬衣服，只是剛好和樓下轉角聚集聊天的人群對上眼，就被誤認是檢舉者。紅髮女子不但罵她五字經，還真的拿石頭朝她家砸。

不久，許女要帶就讀國中的兒子出門，2人騎機車出騎樓，就被那群人堵個正著，惡狠狠地朝她痛罵，為了確保安全，她立刻叫兒子打電話報警，鹽埕警分局建國四路派出所獲報後立刻派3名員警到場處理。

不爽遭檢舉的民眾一看警方出現更是氣憤失控，不顧警方攔阻，作勢揮拳要打許女，甚至朝許女吐口水，還與員警爆發推擠衝突。衝突中，72歲吳姓男子直接打掉許女手機，許女和兒子也莫名遭眾人毆傷。

警方見事態擴大，又增派4名警力到場支援，將動手的2名男子依現行犯移送，並護送許女和兒子至派出所，許女事後也帶著兒子到醫院驗傷，對另外4名施暴的當事人提告。

鹽埕分局呼籲，民眾遇有任何糾紛務必冷靜處理，切勿因一時衝動而誤觸法網，警方對違法行為零容忍，絕對強力執法勿枉勿縱。

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