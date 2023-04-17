本季效力於美國職棒匹茲堡海盜隊的黃暐傑，今年在春訓後期感到右手手肘不適，經過球隊醫療團隊檢查後確認為韌帶撕裂，同時評估需要進行韌帶置換手術。
黃暐傑已於4月上旬順利完成手術，接下來將回到球隊基地進行14至16個月的復健，最快要到2024年球季後段才能開始比賽。
突如其來的傷勢雖然讓黃暐傑感到意外，但他並未因此喪志，對於本次遇到的挫折他依然正向思考，希望經過完整復健後能用更強壯的身體回到球場上。
本季效力於美國職棒匹茲堡海盜隊的黃暐傑，今年在春訓後期感到右手手肘不適，經過球隊醫療團隊檢查後確認為韌帶撕裂，同時評估需要進行韌帶置換手術。
黃暐傑已於4月上旬順利完成手術，接下來將回到球隊基地進行14至16個月的復健，最快要到2024年球季後段才能開始比賽。
突如其來的傷勢雖然讓黃暐傑感到意外，但他並未因此喪志，對於本次遇到的挫折他依然正向思考，希望經過完整復健後能用更強壯的身體回到球場上。
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