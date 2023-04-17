登山女神曾格爾，被控介入富商陳坤保的家庭，遭元配岳啟儒依侵害配偶權為由求償200萬。人在尼泊爾的曾格爾16日發文，指控岳女網路霸凌和不實訊息，岳也深夜發文，指曾格爾的父親曾國良上月27日開庭結束，替愛女說話，指稱遭岳、陳設局「仙人跳」，岳已委由律師提告，貼文稱「曾格爾主動約我先生去三二行館住處，並發生親密關係，證據都已提交法院」。

曾格爾16日凌晨發文，強調被岳啟儒威脅，上月27日開庭審理時，岳的先生陳坤保已經證實沒有和她發生關係，並強調岳提告卻被先生打臉，在法庭上「直接被自己人打臉，沒有發生關係」另外，曾格爾強調沒有收到贊助的170萬。

岳啟儒深夜也發文，公布曾格爾與她先生陳坤保一起上三二行館住宿、泡湯和按摩的截圖，認為曾良開庭結束後，污衊他們夫妻仙人跳，已經委由律師提告。岳女貼文指，「曾格爾以美色誘惑，不斷和我先生要錢，提告除了維護我的配偶權與家庭外，也是為了提醒社會大眾勿輕易受騙贊助。

岳啟儒稱，「曾格爾三番兩次主動的臉書挑釁，不斷宣稱是我網路霸凌和公關操作，侵害我和公司商譽，下週就會對曾格爾、曾國良提出妨害名譽、偽造文書、偽證的刑事告訴」。