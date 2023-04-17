在岸人民幣10：16報6.8873元，離岸人民幣報6.8775元。

中國人民銀行行長易綱在華盛頓舉行的國際貨幣基金組織和世界銀行春季會議期間的研討會上表示，中國已基本停止對人民幣的常規干預，未來或可逐步減少進場干預規模和頻率，從而逐步退出匯市干預，他重申，利率是關鍵，匯率必須主要由市場決定。

人行17日進行人民幣（下同）1,700億元一年期中期借貸便利（MLF）操作，利率持穩於2.75％，對沖1,500億元MLF到期，即人行超額平價續作。人行已連續5個月超額續作MLF。