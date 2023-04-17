在岸人民幣10：16報6.8873元，離岸人民幣報6.8775元。
中國人民銀行行長易綱在華盛頓舉行的國際貨幣基金組織和世界銀行春季會議期間的研討會上表示，中國已基本停止對人民幣的常規干預，未來或可逐步減少進場干預規模和頻率，從而逐步退出匯市干預，他重申，利率是關鍵，匯率必須主要由市場決定。
人行17日進行人民幣（下同）1,700億元一年期中期借貸便利（MLF）操作，利率持穩於2.75％，對沖1,500億元MLF到期，即人行超額平價續作。人行已連續5個月超額續作MLF。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價17日報6.8679元，較上個交易日跌73基點（bp），上個交易日報6.8606。在岸人民幣（CNY）開盤貶263基點，報6.8758元，上個交易日收盤報6.8495元。
在岸人民幣10：16報6.8873元，離岸人民幣報6.8775元。
中國人民銀行行長易綱在華盛頓舉行的國際貨幣基金組織和世界銀行春季會議期間的研討會上表示，中國已基本停止對人民幣的常規干預，未來或可逐步減少進場干預規模和頻率，從而逐步退出匯市干預，他重申，利率是關鍵，匯率必須主要由市場決定。
人行17日進行人民幣（下同）1,700億元一年期中期借貸便利（MLF）操作，利率持穩於2.75％，對沖1,500億元MLF到期，即人行超額平價續作。人行已連續5個月超額續作MLF。
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