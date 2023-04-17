經濟部17日公布最新電腦製造業產值統計，2022年隨缺料情況緩減，物聯網、人工智慧、雲端運算等新興科技持續擴展，帶動相關產業之供應鏈需求暢旺，加以廠商產線移轉回台效應延續，推升產值達3,215億元，創2003年以來新高，表現亮麗。

近年隨美中貿易爭端，以及政府推動臺商回臺投資方案，促使電腦製造業者陸續提升國內生產比重，致整體產值於2018年回到千億元水準，2019年更攀升至1,895億元，年增80.4％，創2012年以來最大增幅；2020年因疫情催化遠距商機，加以業者積極投入高階產能，激勵電腦製造產業持續增長，產值突破2千億元；2021年則因伺服器接單產品組合不同，量增價減，加上可攜式電腦在缺料及下半年全球陸續解封需求趨緩下，產值年減1.9％。

按產品別觀察，自108年起我國電腦製造業以伺服器占最大宗，2022年產值達1,940億元（占60.3％），年增59.9％，主因業者擴增國內產線並積極投入高階產能，加上雲端資料服務應用成長，推升資料中心相關設備拉貨動能，帶動伺服器接單熱絡。

2022年可攜式電腦產值724億元（占22.5％）居次，年增25.8％，主因供應鏈缺料情況緩解，遞延訂單陸續出貨，加上品牌業者積極拓展高單價電競及商用市場所致。工業電腦產值501億元（占15.6％），年增45.3％，主因工業物聯網、醫療應用、零售等數位轉型相關產業需求強勁，推升工業電腦接單暢旺所致。