前兩天因為是假日，ATM提領6,000累積人數也衝破300萬人，逼近340萬人。至於登記入帳合計也有913萬人，包括周六、周日和今天下午6點登記者，今天也可收到普發的6,000元。
郵局提現今輪單號 一小時已13萬人
郵局提領普發現金第一天，除65歲以上長者和身心障礙者不必分流，今天輪到身分證單號（1、3、5、7、9）的領取人可辦理，至10點為止，已有13萬餘人辦理，換算全台近1,300個郵局據點，平均每據點一小時半服務100人。
郵局提領普發現金第一天，除65歲以上長者和身心障礙者不必分流，今天輪到身分證單號（1、3、5、7、9）的領取人可辦理，至10點為止，已有13萬餘人辦理，換算全台近1,300個郵局據點，平均每據點一小時半服務100人。
前兩天因為是假日，ATM提領6,000累積人數也衝破300萬人，逼近340萬人。至於登記入帳合計也有913萬人，包括周六、周日和今天下午6點登記者，今天也可收到普發的6,000元。
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