前兩天因為是假日，ATM提領6,000累積人數也衝破300萬人，逼近340萬人。至於登記入帳合計也有913萬人，包括周六、周日和今天下午6點登記者，今天也可收到普發的6,000元。

郵局今起開領6千 限尾數這5號碼 6大QA秒懂
普發6千郵局領現17日啟動 怎麼領看這裡
築間餐飲集團徵才啟動「築星」計劃 祭一年4次調薪搶人
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