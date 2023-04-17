廈門市府邀請金門縣長陳福海（左二）到五通碼頭邊的台灣生活館參觀。（金門縣政府提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

金門縣長陳福海昨（16）日在參加青礁保生慈濟文化旅遊節開幕活動後，旋即趕往與廈門市府拜會國台辦交流局長黃文濤，雙方就陸客開放、金酒銷陸等議題座談。陳福海表示，兩岸疫情持續降溫，旅遊一定要順勢加溫，將抓緊契機，積極的、持續的向兩岸有關部門爭取能儘速在上半年開放陸客到金門自由行、團體遊。

金門縣觀光處長李銘培指出，今年1月7日重新復航後政策持續開放，3月25日起台灣籍民眾也能透過小三通往返兩岸，這部分的便捷就連上週廈門市台商協會組團到金門交流也十分有感受，會長韓瑩煥特別提到等待這一刻足足等了3年。

李銘培也提及，縣長陳福海此次受廈門市府邀請參加宗教文旅交流活動，把握有限的時間，在活動前就爭取安排與廈門市府官員座談，並要求業管單位就有關陸客赴金、金酒銷陸、入境廈門的健康碼等相關議題準備資料商談。

昨日上午，陳福海在參與由國台辦交流局長黃文濤主持的廈門保生慈濟文化旅遊節開幕活動後，旋即帶著建設處長張瑞心、觀光處長李銘培、民政處長陳世保、文化局長呂坤和等縣府團隊趕往另一會場與廈門市府座談。廈門市也由市委常委、政法委書記李偉華、市委副秘書長賴朝暉帶領有關部門一起共同商談討論。

陳福海表示，因為小三通的斷航，金門與廈門兩地的交流瞬間按下休止鍵，原本在正常不過的廈門同胞假日到金門購物品嚐美食抑或金門居民到廈門探親訪友也被迫定格在2020年初。陳福海說隨著大陸已在年初解封新冠，本月底台灣也可能對新冠降級，這代表著兩岸都將更有序地走向常態化的正常生活。

此外，陳福海提及過去3年，金門除了經歷小三通斷航帶來的不便，也出現降雨量過低的情況，幸好2018年在兩岸有關部門的努力下，我們才能從福建引水到金門，這不僅解決金門缺水之憾也讓兩岸開啟共飲一江水的歷史新頁。

陳福海表示，藉由引水工程的好水引入，厚植了中華佳釀、福建名酒－金門高粱酒在生產釀製過程中的底蘊。因此金酒公司希望基於對「飲水思源」與「兩岸共飲一江水」的感念致謝，能將目前金門縣民獨有的配售酒模式提供到身分戶口卡同樣註記為「金門縣」的廈門市翔安區大嶝街道，讓居住在大嶝的同胞居民也享有這個福利待遇。

在聽取縣長陳福海表達的各項提案後，廈門市委常委李偉華書記也向陳福海表達，市府有關部門近期多次會商討論金門方在陳福海上任至今，幾次赴廈門爭取金廈兩門強化交流的各項議題，特別是陸客赴金這項關鍵議題，就等兩岸旅遊出入境政策一開放就能迅速安排。

昨日的座談會後，廈門市府也邀請陳福海到五通碼頭邊的台灣生活館參觀。館內負責人員向縣府參訪團表示，近期每日都有數千人進館，對於金門商品也有相當高的興趣，陳福海當場就邀請他們在未來入境金門政策開放後，能組織商品採購部門來金門考察代理性價比高的特產到省內其他據點銷售。

縣長陳福海表示，據廈門方提供的數據，廈門市在農曆年後持續迎來大陸民眾在疫情後的爆發性旅遊。因此我們一定要能抓緊契機，積極的、持續的向兩岸有關部門爭取能儘速在上半年開放陸客到金門自由行、團體遊。

陳福海強調，嚴峻的疫情已然過去，台海也應該迎來春暖花開的氛圍，兩岸有關部門若能儘早開放陸籍民眾到金門觀光旅遊，一定會有利於兩岸有序的交流與廈金共好的合作，金門當然也願意做兩岸的溝通橋樑，為和平交流、互利共贏做努力。

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