童姓女子前年到一處公寓閒晃，看到張姓男子的居所見大門未鎖，她闖入使用浴室沐浴，張男返家赫然見此不速之客，當即令其退出，童梳洗完畢後還徒手竊取張的衣褲，台北地方法院依侵入住宅竊盜罪將童女判處有期徒刑6月，如易科罰金，可上訴。

前年8月6日張男回家看到童女在家脫光衣服洗澡，要她出去，但童女置若罔聞，於梳洗完畢後徒手竊取張的房內之上衣1件、長褲1件供自己穿著，更強詞奪理爭辯，致使張男忍無可忍報警到場處理。

童女被逮後辯稱，與張男在案發前一週有糾紛，案發當天是要去張的家中向他道歉，但是因為張的大門沒鎖，她就直接進去，想要當面跟他道歉，但是他不在，她就在張的家中等他，約5分鐘左右他就回來了，她跟被害人道歉，並且跟張男借浴室洗澡。

她還辯稱，自己的衣服濕掉無法穿，看浴室門口有一套乾淨的上衣、褲子，她又想說她不能光著身體出來，就想先向張男被害人借穿一次，下次把衣服洗好再還給張男。

台北地院不採信童的辯稱，考量她四肢健全，有謀生能力，不思以正道取財，竟恣意竊取他人財物，顯不尊重他人財產法益，自應受一定程度之刑事非難，判處有期徒刑6月，如易科罰金。