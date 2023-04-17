日媒報導長崎遊樂園「豪斯登堡」（Huis Ten Bosch）觀光船墜河意外。

日本媒體今（17）日報導，一名42歲台灣男性遊客12日到長崎知名遊樂園「豪斯登堡」（Huis Ten Bosch）遊玩，他於晚間搭乘遊樂園的觀光船時墜河，經過5日治療於今日宣告不治身亡。

綜合日本共同社、長崎放送電視台、西日本新聞等報導，台灣42歲男子12日赴長崎縣佐世保市知名遊樂園「豪斯登堡」遊玩，他於晚間搭乘樂園遊船，於晚間8時50分左右墜河，當時已是遊船的最後一段，男子當時坐在後方甲板座位。

男子被救上岸時已昏迷不醒，經過5日治療，仍不幸於今日上午6時20分宣告身亡。

報導指出，男子當天是獨自一人登船遊玩，儘管事發時船上仍有另外7名遊客及工作人員，不過沒有人看到他墜河瞬間。男子登船時只帶了手機，他原定當晚入住附近飯店。

日本警方正在調查男子墜河原因。

這起意外也導致豪斯登堡遊樂園於13日起暫停遊船服務，預計18日恢復營運，為免再發生事故，遊樂園將要求坐在後甲板的遊客穿上救生衣，同時也將在船尾4個座位裝設監視器。

豪斯登堡的遊船長14.6公尺、寬4公尺，以每小時5至6公里的速度慢速繞行運河，這也是遊樂園1992年啟動遊船服務以來，首次發生乘客傷亡意外。