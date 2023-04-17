血友病帶因的27歲章小姐現身茂盛醫院和台灣省關懷血友病協會簽訂「特約醫院」會場，感謝試管技術讓他一舉得男，目前還要拚二胎。（馮惠宜攝）

27歲章小姐自小因哥哥罹患血友病，進而發現自己也有母系遺傳的血友病基因，她和先生愛情長跑七年，當時就表明自己可能會生下血友病寶寶，倆人也決定婚後透過人工生殖孕育健康的下一代，今（17）日她現身茂盛醫院和台灣省關懷血友病協會簽訂「特約醫院」會場，感謝試管技術讓他一舉得男，目前還要拚二胎。

4月17日是世界血友病日，茂盛醫院特別與台灣省關懷血友病協會簽訂「特約醫院」，提供會員有關人工生殖技術之就醫、檢查等優惠；不孕症權威、茂盛醫院院長李茂盛直指，血友病母系遺傳疾病，卻在家族中男性發病，患者終身必須注射凝血因子，並可能有膝關節病變，且短壽等表現。

李茂盛說，過去透過基因篩檢可以找出帶因的病友，但現在已可透過孕前、孕期基因篩檢、人工生殖根絕血友病，他呼籲衛福部將遺傳疾病病友胚胎著床前染巴體篩檢（PGT-A）及胚胎著床前基因診斷（PGD-M）納入試管補助方案，這才是根本解決之道。

血友病帶因的27歲章小姐也帶著要滿周歲寶寶現身，她表示，自小就知道自己血友病帶因，和先生談戀愛時就表明，自己家族有這個基因，可能會遺傳到下一代，先生不離不棄，倆人愛情長跑7年後決定透過人工生殖，不要讓愛情結晶也帶血友病基因，經協會協助、透過茂盛醫院以優惠的價格，讓倆人順利生下大寶。