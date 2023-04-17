後車燈不亮遭警攔下關心，一次查獲「詐、毒、通」。

新北市保安警察大隊第二中隊員警本月14日晚在三重區執行巡邏勤務，發現前方1輛自小客車右後方車燈不亮，遂攔下告知並提醒盡快修復，卻見車內1男1女神色有異，盤查身分發現駕駛30歲李姓男子已被發布通緝，經附帶搜索，在李男身上起出金融卡及現金9萬2000元，李坦承從事詐騙集團車手，44歲陳姓女友則擔任把風，隨後員警又從車內起獲安非他命吸食器，一次查獲詐欺、毒品、通緝3案。

警方表示，李男日前因提供帳戶予詐騙集團，本月12日才剛發布通緝，員警將李嫌上銬逮捕並搜索車內及2人隨身物品，從李嫌褲子口袋內起獲金融卡1張及現金9萬2000元，李嫌對來源支吾其詞，正巧李嫌手機跳出訊息「你不要一直在同一台取」，李嫌只好坦承是詐騙車手，才剛在附近提款機提領2次被害人匯款，陳姓女友則負責在一旁把風；隨後警方在副駕駛座起獲安非他命吸食器，將2人帶偵辦。

2名嫌犯坦承犯行，偵訊後，全案以詐欺、毒品罪嫌及詐欺通緝移送檢方偵辦。

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