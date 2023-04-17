去年底在新竹市香山區馬路邊被民眾發現的全盲老貴賓犬「天使」，輾轉被送入新竹市動物收容所，經獸醫師檢查發現有角膜潰瘍、白內障、上呼吸道疾病等健康問題，在醫治痊癒後，志工們鍥而不捨的宣傳送養，近日終於為牠找到新家，定居國境之南的屏東。

「天使」是在去年底因走路跌跌撞撞而被民眾注意，幾經輾轉送入新竹市動物收容所，並被診斷有角膜潰瘍、白內障、上呼吸道疾病等健康問題，但查無晶片，無從找主人。

動保所志工表示，變老不是絕症，天使還是懂得什麼是被愛，經過收容所動物照養員3個多月的呵護，老貴賓犬逐漸恢復健康，但大部分時間仍躺在床墊上發呆，起初靠近牠時，牠嚇了一大跳，對外界充滿防備，直到一陣子過後，才開始享受被人類撫摸與關愛。

動保所長楊家民說明，因老貴賓犬身上查無晶片，無從找主人，加上牠年紀已大且幾近全盲，經過志工長達3個多月的宣傳送養，終於出現一線曙光。

遠在南台灣屏東的新飼主，透過臉書得知認養訊息並透露意願，經志工訪談確認飼養動機與家中環境條件後，由志工們載著老貴賓犬南下至新家，新飼主還準備了當地特產及伴手禮，感謝志工們的協助。

新飼主為來自屏東的退休劉姓護理師，她透露，自己很喜歡貴賓犬，前後共養過4隻貴賓犬，都是養到終老，當第一眼看到這隻老貴賓犬時，覺得與以前過世的貴賓犬長得很像，決定讓愛延續下去，希望能夠給牠滿滿的愛，並將其取名為「天使」，也希望所有流浪動物老有所終、老有所養、老有所愛。

市府產發處呼籲，毛小孩也是家人，家人不離不棄，竹市現有33處寵物登記站，有養寵物的飼主務必要到動物醫院或寵物登記站，替家中毛小孩植入晶片並辦理寵物登記，如寵物不慎走失，拾獲民眾將可透過寵物登記站掃瞄晶片聯繫上飼主。

產發處說明，若未替家中毛孩植入晶片辦理寵物登記，依《動保法》可處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，並得按次處罰；另依《動物傳染病防治條例》，每年應定期為寵物施打狂犬病疫苗，可保護毛寶貝遠離人畜共通的狂犬病發生，也鼓勵民眾不隨意棄養、以領養代替購買。