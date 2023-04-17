第41屆香港電影金像獎頒獎典禮於16日晚上圓滿落幕，其中最激動人心的是，已經第7度叩關影后的鄭秀文，今年終於以電影《流水落花》拿下人生首座香港電影金像獎影后的殊榮。此外，她的性感高級禮服也成為熱議焦點，不過她事後透露該禮服其實出自於平價連鎖服裝品牌H&M，令外界驚訝不已。

鄭秀文1990年出道，曾7次被提名影后，加上其它獎項共入圍10次，等了33年，她這次終於以《流水落花》拿下影后，並在台上激動爆哭，當時她身穿一襲黑色平口禮服，貼身的材質襯托她纖細的曲線，頭頂著俐落短髮的她，女王霸氣風範一覽無遺。

不少人以為該件禮服是國際知名大牌的作品，沒想到事後她在社群平台上透露這套禮服其實是知名平價連鎖服飾品牌H&M的聯名新品，令網友驚訝萬分，紛紛留言盛讚，「竟然能把平價禮服穿出高級服裝感，不愧是時尚女王」、「演藝圈真的沒幾個人能做到」、「她完全超越了她自己」、「真的第一眼以為是幾百萬的禮服耶」。

其實鄭秀文在領獎時，認為能和這麼多優秀的女演員一起角逐非常榮幸，並深深的表達自己的感謝，坦言：「其實最佳女主角這個獎對我來說好像遙不可及，又是一步之遙。這麼多年我想的不是怎麼可以得獎，而是怎麼在演技上可以有提升和蛻變。從喜劇演員轉型做正劇，一路很多困難有很多不被認同，感謝遇到這個劇本，感謝《流水落花》的導演，感謝你相信我可以演繹這個角色。多謝家人，多謝在天上的父親。」