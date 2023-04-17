現場除了堆滿垃圾之外，還有一整排的餿水桶，導致環境惡臭。（陳偉杰提供）

新北市議員陳偉杰今（17）日在臉書發文，表示接獲淡水沙崙里里長陳情指出，在未來沙崙文創園區旁的淡海路280巷內環境髒亂，簡直就是垃圾山，而陳偉杰親自到場會勘後，發現竟有整排的餿水桶，導致蚊蟲孳生，現場臭味撲鼻，詢問環保局後，竟得到無法可管的答案，讓陳偉杰既憤怒又傻眼。

陳偉杰表示，新北市環保局詢問後得知，早在去年5月就已經找到亂倒垃圾的嫌犯，並且也依法移送了，但是餿水桶跟垃圾卻無法清理，理由是該土地的管理者為財政部國有財產署，環保局未經同意下無法清運垃圾，但洽詢國產署，竟得到「無法處理」的回覆，原因竟是不確定垃圾堆中是否藏有黃金等有價物品，主張要由嫌犯來清理。

面對如此誇張的回覆，陳偉杰感到傻眼又氣憤，他痛斥國產署不處理管理區內的垃圾，地方環保局又無法插手清運，只能任憑垃圾飛散、餿水惡臭撲鼻，而旁邊就是未來的沙崙文創園區，上方還有淡海輕軌通過，此番景象若看在國際旅客嚴重影響國際形象。

陳偉杰呼籲，為了維護淡水的國際形象，已經要求環保局務必與國產署協調，不要再擺爛，特別是幾個月後就是暑假的觀光旺季，希望在觀光人潮來之前，各單位可以幫忙盡速消滅垃圾山，讓市容及居住環境回復正常。