迎接母親節商機，台北亞都麗緻大飯店中、法餐廳集結歷年經典與名廚追星之作款待母親，並贈送造型甜點花束為佳節助興。以傳統法式經典菜餚聞名的巴賽麗廳LaBrasserie大方撒出萬元住宿券，米其林杭饌天香樓推出經典杭饌套餐，贈送每位母親松露芙蓉雪燕乙盅，祝媽媽青春永駐，緻友會員4月30日前訂席享9折禮遇。

傳承法式經典料理的巴賽麗廳La Brasserie 5月12日~14日間以多道法式經典款待母親。極度奢華的馬賽魚湯取當日新鮮5種小魚，經過繁瑣處理步驟後經燉熬，方能呈現令法國馬賽人引以為傲的湯品。主餐「諾曼地式比目魚」是一道法國傳統名菜，將肉質鮮嫩的比目魚捲起並經舒肥烹調，淋上味道柔和、氣味豐厚的諾曼地醬汁，更具畫龍點睛之效。

必定是媽媽最愛的套餐甜點玫瑰荔枝瓦謝杭(Vacherin)，是一道來自於法國里昂19世紀甜點，以冰淇淋、奶油香緹、蛋白霜三大要素組成，對於法國人來說是一道充滿慶祝意義。

2023年巴賽麗廳LaBrasserie套餐甜點-玫瑰荔枝瓦謝杭，溫暖的粉紅外圈形成柔美花形，如母親般的溫柔且嬌艷的花朵在盤中盛放，點綴著以蛋白霜製成的展翅蝴蝶，優雅輕盈！活動期間的晚餐時段，邀請現場琴師鋼琴奏曲，舉辦歡樂賓果連線，並贈送每位母親棉花糖花束，感謝母親不辭勞苦。

5月12日~14日母親節慶典期間，精選鴨肝、波士頓龍蝦等矜貴食材與多道主廚高山英紀追星之作，如「鮪魚．甜菜根．味噌醬」甜菜根薄片以深紅、淺紅依序疊放，佐以味噌、蜂蜜調味後的炙燒的鹽醃鮪魚，底層舖以日本圓茄，交錯著魚的鮮甜，陪襯青醬畫盤，多種顏色錯落點綴。「鴨肝．櫻花．草莓」鴨肝香嫩豐腴配搭櫻花與草莓沾醬、嗅覺和味覺加乘的酸甜感受與滑腴肥嫩的鴨肝完美融合，滋味令人上癮。主餐之一波士頓龍蝦經高湯汆燙7分熟，去殼後將蝦螯、頭部及腹部肉一一用手工拆，盡顯彈脆肉質與自然鮮甜。

全國唯一杭饌米其林天香樓，集結歷年經典推出精選套餐，菜色方面不僅將可一次品嚐龍井蝦仁、天香東坡肉等多道傳承杭州的經典名菜，還可享用主廚升等節慶禮遇松露芙蓉雪燕乙盅。另一款套餐考究自古籍中12道宮廷盛宴的宋宴，起源於南宋宮廷菜的蟹釀橙，選用四隻蟹的蟹黃蟹膏以花雕酒拌入蟹肉內，餘留陳酒甘甜提升蟹肉鮮味，終曲展演文人風雅的點茶技藝，滿滿儀式感。感謝媽媽辛勞，餐廳贈送每位母親極具巧思的杯子蛋糕花束，象徵對母親永恆依戀。