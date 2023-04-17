恒指開低64點報20,374點，曾跌139點報20,299點，之後回升，暫時見最多升121點，高見20,560點，最新升42點報20,480點。

國指開低34點或0.49％報6,880點，最新回升13點報6,927點。科指開低0.6％報4,138點，最新升0.4％報4,180點。

陸股亦開低走高，上證指數最新報3,358點，升20點或0.6％。

港股指標股部分，匯控升2.5％報57港幣。公司公布，有關建議出售法國零售銀行業務變得不確定，有關業務不再分類為持作出售用途，並於截至3月31日止首季撥回20億美元減值。

騰訊跌0.1％報365港幣；阿里巴巴跌0.3％，報94.25港幣。

中芯曾升逾4％，高見25港幣再創52周高，最新升2.7％報24.55港幣，暫居成交金額榜首位。中移動再創52周高，最新升1.2％報67.75港幣。

中石油亦創過52周高，最新升逾2％。周大福最新升5.3％報16.62港幣，暫為表現最好藍籌；公司上季港澳同店銷售急增96.5％。

汽車股走揚，小鵬汽車升6.5％；理想汽車升4％；上周五急升的長汽升4.6％；吉利升2.2％；比亞迪升1.2％。