擁有甜美精緻臉蛋的女星祈錦鈅因撞臉赴韓國打拚的周子瑜，加上G級的傲人上圍，被網友封為「G級子瑜」，去年她一度捲入謝和弦的小三風波，挺過閒言閒語後，近日她在IG分享新一波辣照，可見她無袖繞頸綁帶洋裝上身，側邊開大洞，露出招牌半球凶器，隱約看還可以看到青筋，讓粉絲直呼要流鼻血。

祈錦鈅去年被謝和弦老婆莉婭（現改名：陳緗妮）控訴介入兩人家庭，可見當時曖昧對話曝光，女方說「我租了自己的小窩，歡迎來玩」、「我自己住，隨時過來很晚也沒問題」等，引來網友批評她沒管好跟人夫的互動距離，祈錦鈅沉默數日後，便上傳手寫信跟謝和弦夫妻認錯，文中更提到：「以後我會盡全力避開謝和弦夫婦。」

事情落幕後，謝和弦夫妻去年迎來一女，祈錦鈅也一度表示有新的對象，兩方都開始新生活，去年11月她分享自己的男生朋友稱某次聚會，對面有女生朋友彎腰露事業線，看起來好像有意勾引，祈錦鈅則嗆：「智障，她就剛好穿那樣，而且東西比較低你要她怎麼拿？」並表示注重自己外在和內在的美好與他人無關，是為了讓自己每天早上起床開心。

被粉絲封為「國民女友」的祈錦鈅近日在IG分享近況，指出：「只是感冒咳了大半個月，每天不是吃就是睡」，話鋒一轉又說：「把握當下其實很重要吧，很多工作的時候很好，沒有工作的時候就當休息。錢本來就來來去去，人生本來就起起落落。各處有各處的風景，都是好的，都有意義」，但配的照片比文字還吸睛，側露出肉色長輩，引來網友回：「角度太邪惡」、「青筋好明顯」、「太兇了」、「這張太正了，正的恰到好處」。