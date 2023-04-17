梅根不出席加冕典禮有助於查爾斯勸和家人

英王查爾斯三世5月6日即將加冕，而次子哈利已確定，將把老婆梅根和一對子女留在加州，獨自出席在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行的歷史性盛會。

據《太陽報》（The Sun）和《每日郵報》（Daily Mail）17日報導，英國《君王》雜誌（Majesty Magazine）總編輯席薇德（Ingrid Seward）說，由於查爾斯加冕，王室成員的行程實在都很緊湊，當哈利現身英國時，威廉並沒有計畫和弟弟團聚。

王室分析家透露，38歲的哈利與老爸查爾斯上周六（15日）有誠摰的交談，試圖緩和緊張，但並未解決和威廉之間的爭執。此外，據悉哈利在5月6日返國期間，兄弟倆沒有時間見面。王室分析家指出，哈利若能待久些，展現友善的態度，那會「很好」。不過，據悉他這次返國只會蜻蜓點水，並不會久留。

席薇德說，無論多困難，但出於禮貌，哈利可能會想和家人打成一片。她並指出，哈利和查爾斯說話令人高興，因為這「緩和了和好之路」。她並強調，查爾斯會歡迎小兒子，但哈利和威廉的關係就要等到下次再說了。

現年40歲的威廉會在加冕典禮中見到弟弟，而這會是兩人自從哈利1月出版大爆料回憶錄《備胎》（Spare）後，雙方首度見面。據說查爾斯很高興哈利能回家，內心充滿寬恕，但相對的，威廉還是覺得遭背叛，而一肚子氣。消息人士最近說，兩兄弟間的嫌隙大到令人無法想像，他們要怎樣言歸於好。