（中華郵政提供）

今日是郵局臨櫃領普發現金6000元首日，中華郵政表示，到上午10點已經有13萬人領走6000元。

目前只有郵局可以臨櫃領取普發6000元。今日起至10月31日，臨櫃親自領取者須帶有照片的健保卡；委託代領者必須攜帶委託人健保卡及受託者有照片的身分證明文件（健保卡／身分證／居留證）。臨櫃領現第一周採「身分證尾數單雙號分流」，單數（1、3、5、7、9）於周一、三、五；雙數（0、2、4、6、8）於周二、四、六；年長者、身心障礙者另由友善服務櫃檯辦理。中華郵政之前預估此次有300萬人會在郵局櫃檯領現，且有6成集中在第一周。

中華郵政公司發言人、主任祕書楊素珠表示，今日上午8點30分開門，並沒有大排長龍的情形；部分郵局略有人潮，也已經啟動簡易快速窗口或專辦櫃台紓解人潮。到上午10點已經有13萬人領走6000元。

今日交通部常務次長祁文中也赴北市青田郵局、民生郵局及士林中正路郵局視察，中華郵政表示，臨櫃領現採「第一周依臨櫃領現人身分證或居留證尾數單、雙號分流」，3處郵局均未見大排長龍，即使代領，每人通常不到3分鐘就可領到錢。