台北市老舊校舍陸續改建，台北市長蔣萬安17日主持台北市立和平高級中學教學大樓新建工程開工動土典禮，和平高中歷史悠久，校舍已逾50年，未來將改建為2層公共停車場及地上5層校舍空間的多空能複合建築，並期望於2026年完工。蔣分享，雖然他已經用不到，但三寶可能會用到，前提是要考上，但至少3個孩子考上的機率也比較高。

蔣萬安致詞時提及，和平高中於1949年成立至今，是大安區唯一有高中及國中的完全中學，且校方辦學用心，歷任校長的付出也得到各界肯定，不僅孕育出許多優秀的體育人才，111學年度推動高中部的國際文憑大學預科課程，及112學年國中部轉型成雙語教學學校，往和國際接軌的方向前進。

蔣萬安說，和平高中歷史悠久，校舍超過50年，這次教學大樓興建會包含教室、閱覽室、圖書館和停車空間，未來周邊里長都不用煩惱停車位不足，地下2層公共停車場及地上5層校舍空間，希望於2026年完工，不只是投資下一代，更是投資台北的未來，雖然他用不到，但三寶可能會用到，前提是要考上，但至少有3個孩子，考上的機率比較高。

工務局新工處工務科長蕭志龍說明，和平高中周邊有大安國小、芳和實中，且鄰近台灣大學、台北教育大學、台灣科技大學等優質大專院校，是北市文風最鼎盛的文教區域之一，但近年來受限校舍老舊、缺乏室內展演會場及學生活動空間不足等物理條件，影響校務發展甚鉅。

蕭志龍指出，因此北市府提出教學大樓新建計畫，包含地下2層公共停車場及地上5層校舍空間，期望建構一棟多空能的複合建築，作為學校未來校園整體規劃之基礎並滿足社區居民停車需求。

新工處工務科中正工務所主任竺宣同解釋，新的教學大樓空間規劃配置包含圖書館、視聽教室、教室、行政空間及停車場等教學及停車空間，藉由校舍空間的多元性與多樣性，提供學生多元學習的環境，滿足未來學校使用需求，同時導入與環境呼應的設計手法，增加氣流、採光，多層次空間等，成為一座與環境呼應的永續綠建築校園。

竺宣同補充，本工程已於2022年12月23日由三星營造股份有限公司得標，並於今年3月29日開始施工，工期為1290天，期許未來工程完工後能實現學校教育願景，打造北市教育新亮點並促進社區發展特色，提供全校師生及社區居民一個優質、永續、友善且安全的教學及活動空間。