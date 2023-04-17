新竹縣湖口鄉長安路和八德路三段交叉路口，17日上午9時46分許發生小貨車與機車車禍，23歲桃園市籍的機車騎士，被機車夾住當場沒有呼吸，新竹縣消防局派湖口車組3車6人前往搶救脫困後，持續進行CPR，送往仁慈醫院急救，車禍原因由警方調查中。