台電與在地高中職合作，辦理高職技術類科獎學金甄選，花蓮高工考取台電人數蟬聯全台之冠，111學年計有陳閻家睿、莊展權、童昱瑞、廖啓翔、劉佳欣、張宗閔等6位同學錄取，校長黃鴻穎勉勵錄取的同學，考取國營事業，不僅是一份工作，更肩負著責任和使命，期望同學在各自的崗位上發揮專業、貢獻所學，將來有機會也可以藉由從事相關工作五年的資歷，以大學同等學力報考研究所，兼顧資歷與學歷。

電子科郭惠玲老師晚間協助學生加強基本電學

台電的報考門檻高，除了符合相關科系，學業成績須達到全班三分之一，不能有任何一科不及格紀錄，才能報名。考試內容分為筆試、面試及體能測驗。花蓮高工電子科教師團隊在夜間開設台電專班，輔導學生報考，加強學科知識以外，指導學生製作專題、參加證照考試，督促學生鍛鍊體能，參與培訓的學生，從高一跟學長們一起練習筆試題目，在證照部分，每位同學都具備2張丙級、2張乙級的專業證照，堅持不懈的努力下，締造每年花工錄取台電名額7成以上的好成績。

同學們利用放學時間到學校健身房練習體能

第一名錄取的陳閻家睿，有很强的實踐能力和創新精神，就讀花崗國中時，國中導師就建議他可以走技職體系，進入花工後，不僅在校成績優異，同時積極規劃參加各項電子相關的專業競賽，自主學習化工領域知識，三年累積的實力，讓他在今年3月甫獲得教育部綠色化學競賽金牌的肯定。第二名錄取的莊展權，雖然成績優秀，但是體能測驗對體重過重的他而言，是非常艱難的考驗，他在考前半年決心要運動減肥，卻在隔天發生車禍，左腳骨折只能拄著拐杖移動，幸而他改採飲食減肥法，堅持和同學到校內健身房鍛鍊上臂肌力，最後成功瘦身12公斤，通過體能測驗。

力拚台電，努力考取證照，每位同學都有2張丙級、2張乙級證照

另一位同學童昱瑞分享經驗時強調自信及溝通協調能力的重要，他曾任司儀，負責協助學校辦理大型活動，所以在面試時毫不怯場，能夠條理清晰的說明自己對考取台電所做的努力和準備，此外，他也擔任過班長，有領導及協調的經驗，對他能上榜，有很大的助益。在準備過程中，同學們特別感謝電子科內老師的輔導，以及導師的叮嚀，尤其是張世穎老師帶領他們做專題，考取證照；潘莉棻老師緊盯專業科目；楊玉明老師負責增強英文；郭惠玲老師加強基本電學和物理，晚上及寒暑假陪他們自習，而學校開放他們使用校內的健身房鍛鍊，每天固定的運動和讀書，讓他們在考前全力衝刺，最終取得令人稱羨的工作。