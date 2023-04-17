台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，房地合一稅九成為專款專用，另有10%作為中央統籌分配款，房地合一稅收大增，對營所稅超徵貢獻不少，也間接推動政府普發現金。而去年營利事業房地合一稅收翻倍大爆發，可說是「政策能量完整釋放」所致。房地合一2.0新制於2021年下半年上路，法人交易比照自然人課稅，且新制適用範圍擴大，不僅納入預售屋，法人間常見的特定股權交易也需課稅，因此新制自前年H2實施後，稅收隨即大進補，而2022年是房地合一2.0施行後的第一個完整年度，政策發酵程度更勝2021年，一舉讓營利事業房地合一稅收首破百億大關。

張旭嵐指出，除了房地合一2.0徹底發威外，近年不動產漲勢鮮明，交易多有獲利，也為國庫奠定豐厚的稅收基礎。不過今年平均地權條例修法過關，私法人許可制即將實施，屆時法人對房市的態度將轉趨保守，使買賣熱度降溫，因此今年營利事業房地合一稅收，不排除會「開高走低」。

國內的企業投資以都會區為主，所以營利事業房地合一稅收也高度集中在六都，去年六都合計貢獻146.2億元，佔比超過85%，其中台北市去年進帳近60億元，佔全國總額的三分之一強，堪稱最威金雞母！台中市則以25億元稅收奪下六都亞軍；南霸天的高雄市，也以18.2億元躋身前三名，且稅收年增263%，比台南的200%還高，增幅為六都最可觀！