勞動部今（17）日公布最新無薪假統計，本期事業單位計1918家，實施人數1萬3588人，較上期略增868人。勞動部表示，本期主要增加業別為製造業與支援服務業（旅行社為主），但目前難從近2期來評估無薪假是否已趨於平穩，仍待後續觀察。

勞動部今日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，事業單位計1918家，實施人數1萬3588人，和上期4月10日公布實施家數計1767家，實施人數1萬2720人相比，本次家數增加151家，人數增加868人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動條件及就業平等司副司長王金蓉分析，本期主要增加業別為製造業和支援服務業，分別以增加357人與286人居多，製造業這次有1家金屬製造業者人數增加80多人，實施原因是因為外銷訂單減少，實施期為3個月，這家去年10-12月也有實施過無薪假。

王金蓉說明，支援服務業都是小型旅行業者，本次增加69家，上期因為月底效應減少2000多人，這次雖有略增，但目前看來增加人數並沒有突然大幅增加的趨勢，隨著邊境開放與外國旅客來台，目前看來會逐漸朝比較好的方向發展，大型旅行社在接團這塊已經運作上路，因此都沒有再實施了。

王金蓉表示，根據目前的統計，很難從這2期來評估後續無薪假申請的走向，因為每期都會看到個別事業單位申請實施，是否趨於平穩後續還要再觀察。