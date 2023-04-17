大眾運輸工具口罩令今起解除，民眾可自主決定是否配戴，一名網友表示，今早搭乘捷運，發現有9成以上的人還是戴著口罩，不解明明可以免戴口罩，為何大家還是戴著？貼文曝光網友也紛紛點出戴口罩的優點，但也有人不以為然說，「指揮中心是改『建議配戴』，要不要戴自行決定。」

原PO今（17）日於PTT八卦板指出，本以為口罩解禁大家就不會戴口罩，結果今一早7點多搭捷運，有9成9的人還是戴著口罩，「所以是台灣人喜歡戴口罩嗎？」

貼文曝光，網友也紛紛留言，「火車上也是啊」、「減少感冒，隔絕臭空氣，好處多多」、「疫情前我就戴口罩了，不然一直感冒」、「正在搭捷運，從進站到現在只有我沒戴口罩」、「連走在大馬路上，大多數還是有戴」、「反正我是沒戴了」、「我公司宣布不戴，一堆人還是戴」、「剛經過小學旁，也都戴口罩」。

留言中也有不少人提到，指揮中心的口罩令是改「建議配戴」，民眾可以自己選擇要戴或不戴，「規定是改為不強制，要戴口罩關你屁事」、「到底整天管別人戴不戴幹嘛，自己不想戴就不要戴」。