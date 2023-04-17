台中海巡隊16日於苗栗通霄外海查獲大陸漁船越界捕魚，船上漁獲約2000公斤均依法海拋。（台中海巡隊提供／陳淑娥台中傳真）

台中海巡隊16日於苗栗通霄外海查獲大陸漁船越界捕魚。（台中海巡隊提供／陳淑娥台中傳真）

台中海巡隊16日於苗栗通霄外海查獲大陸漁船越界捕魚。（台中海巡隊提供／陳淑娥台中傳真）

台中海巡隊16日於苗栗通霄外海33浬獲報大陸漁船出沒，派遣巡防艇馳赴現場並擴大搜索，發現「閩」字號鐵殼漁船正在越界作業，不僅拒檢還加速蛇行，巡防艇成功強靠登檢，帶回陸籍耿姓船長等11人，船上漁獲約2000公斤均依法海拋。

海巡署艦隊分署表示，台中海巡隊16日清晨4時許接獲第4巡防區指揮部轉漁民通報，於大安溪外24浬有大陸漁船出沒，台中海巡隊獲報後，立即派遣線上PP-10035巡防艇馳赴現場並擴大搜索。

巡防艇於苗栗通霄外海33浬發現1艘大陸籍「閩」字號鐵殼漁船正在越界作業中，經巡防艇多次鳴笛廣播命其受檢，該陸船拒不停船且加速蛇行，該艇人員仍冒著風浪危險緊追不捨，最後成功強靠登檢，經清查船上計有陸籍耿姓船長等11人，船上未發現豬肉製品，漁獲約2000公斤均依法海拋。

另查該船於4月14日12時，自福建省祥芝港出港，陸船非法越界捕魚事實明確，依據違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第32條及其施行細則第42條之規定，由該隊PP-10035及PP-10060雙艇戒護下，將「閩」船含船長等11人全數押返台中港海巡基地碼頭偵辦。

為防範嚴重特殊傳染性肺炎與非洲豬瘟疫情，海巡人員實施登檢、扣留、留置調查等作業時，均有加強防疫作為；而本次扣留大陸籍漁船船上全員量測體溫均正常，快篩後均呈陰性，嚴謹做好所有防疫措施，杜絕疫情入侵。

台中海巡隊表示，近日大陸伏季休漁期即將開始，大量陸船出海捕魚，常有陸船伺機越界捕魚，為保護我國海域資源，海巡署要求各海域艦艇超前部署，艦隊分署與中部分署不定時規劃聯合威力掃蕩行動，並由海巡署第四巡防區統籌指揮海上艦艇及岸際雷達監控海上目標。同時呼籲民眾若發現海上任何不法，請撥打（04）26572782或海巡118免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即調派線上艦船艇趕往查處。