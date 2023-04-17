因應疫後市場變化中市府攜手逢甲大學免費為業者進修上課。圖/台中市政府提供

台中有許多未登記及特定工廠都是各領域的隱形冠軍，但近年受到高齡化與少子化問題衝擊，工廠紛紛面臨人力短缺及二代回流接班問題，為引進數位科技，讓生產製造走向數位化與智慧化，台中市政府經濟發展局開辦「台中市企業先進智造學院」，並結合逢甲大學專家學者與業界超強師資陣容，免費為業者進修，機會十分難得。

此次課程完全免費，開課對象限台中市特定工廠及今年3月19日前提出改善計畫的未登工廠，報名期限自即日起至4月27日止，5月6日將正式開課，詳情請洽逢甲大學台灣智慧製造創新營運中心蔡小姐04-24517250分機2888或上https://reurl.cc/4QYWNV 報名

為協助企業彈性因應快速變動的產業及國際局勢，解決製造業面臨人力短缺、二代接班問題，台中市政府經濟發展局開辦「台中市企業先進智造學院」，集結21位逢甲大學專家學者與業界超強師資陣容，開課對象為台中市特定工廠及今年3月19日前提出改善計畫的未登工廠。

台中市經發局長張峯源表示，台中為製造業重鎮，以外銷出口為導向，許多未登記及特定工廠都是各領域的隱形冠軍，廠商主要為金屬製品、機械設備及塑膠製品製造業，屬於勞力密集產業，近年受到高齡化與少子化問題衝擊，工廠紛紛面臨人力短缺及二代回流接班問題，如何引進數位科技，讓生產製造走向數位化與智慧化，成為許多未登及特定工廠迫切需要解決的問題。

張峯源並表示，在市府近年積極輔導下，未登記及特定工廠已逐步符合各項法規要求，截至今年3月，已受理提送改善計畫的未登記工廠達7575家，為助其進一步因應當前數位轉型、淨零碳排與韌性供應鏈的全球布局，經發局攜手逢甲大學開辦「台中市企業先進智造學院」，以智慧製造專業課程、專家輔導團，帶領台中未登記及特定工廠解決製造業當前營運痛點，協助企業主、二代接班人及員工掌握這波關鍵轉型契機，提升全球市場競爭力，邁向先進製造行列。

逢甲大學教授佘日新表示，近年因美中情勢日趨緊張，地緣政治衝擊加上疫情與俄烏戰爭影響，導致全球供應鏈重組，疫後重啟的全球市場樣態巨變，使企業被迫省思如何重新攻佔全球供應鏈市場，再加上歐美日等國強力要求下，台灣廠商必須於供應鏈提供低碳，甚至零碳產品或製程，未來碳排放再納入碳稅徵收後，勢必成為製造業另一大考驗。

經發局說明，「企業先進智造學院」課程，將利用假日共推出102小時的精實課程，包含「地緣政治與韌性供應鏈」、「綠色製造」、「PHM預測與健康管理」、「全球供應鏈管理」、「資訊安全」等內容，集結逢甲大學台灣智慧製造創新營運中心主任佘日新、教授張淵仁、教授賴奇厚、主任黃誠甫在韌性供應鏈、航太及綠能科技領域多年豐富經驗，並結合國內首屈一指的資安公司「如梭世代」等企業代表師資授課，搭配專家輔導團到訪企業進行診斷服務，幫助學員迅速掌握產業變動所需的知能，培養實戰能力。

經發局補充，此次課程完全免費，詳情請洽逢甲大學台灣智慧製造創新營運中心蔡小姐04-24517250分機2888或上https://reurl.cc/4QYWNV 報名。