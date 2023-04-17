熊愛逛動物園住房專案周邊商品。（高雄福華大飯店提供）

漢來大飯店童趣之旅客房專案提供小帳蓬體驗。（漢來大飯店提供）

高雄福容大飯店壽Q家族主題房。（高雄福容大飯店提供）

高市壽山動物園去年12月重新開園後，成為親子出遊首選，近日園方更首度攜手旅宿業者，推出主題房、認養專案等方式，打造住宿新體驗，讓小孩放電、家長充電，其中福華飯店1樓大樹廣場長7公尺、以動物園主視覺設置互動打卡牆最為吸晴，還能聽見不同動物聲音。

觀光局長高閔琳表示，壽山動物園自籌備期間積極與不同領域業者合作，除開發不同品項商品外，更首次與飯店業合作，這次與高雄福華大飯店、高雄福容大飯店、翰品酒店、漢來大飯店、寒軒國際大飯店及華園大飯店等攜手合作，以主視覺打卡牆、主題房、門票與周邊商品、認養專案等不同方式，打造住宿新體驗。

高閔琳指出，福華大飯店嘗試以動物園主視覺設置沉浸式互動打卡牆，立體交錯的迎賓設計，讓「一站成名」的工讀生黑熊波比與飯店吉祥物HOVII熊相見歡，現場掃碼還能聽到園區人氣動物大象、老虎、獅子、河馬、長臂猿及黑猩猩等動物叫聲。

高雄福華大飯店經理劉佳貞補充，即起至9月30日止推出「熊愛逛動物園」聯名住房專案，除加贈壽山動物園入園門票及遊園小火車車票，房內更提供飯店超萌吉祥物HOVII熊的文具組及壽山動物園周邊好禮。

另外，高雄福華每房更提撥150元到壽山動物園動物認養專戶幫動物加菜或提升圈養環境等，而持壽山動物園入場票根或動物認養卡至飯店內餐廳用餐，還可享平日85折、假日9折優惠。

動物園表示，高雄福容大飯店則推出「壽Q家族」主題房，每日限量12間動物貼圖妝點空間。另翰品酒店搭配動物認養推出全年度每日限量5房的專案，凡訂購專案住宿者，除成為動物認養人外，也可享該年度無限次官網訂房9折優惠。

漢來大飯店推出「動物好友同樂會」客房專案，6月底前訂購，即享免預約就可輕鬆入園暢遊，而每日限量4房的「Let's Fun假趣-童趣之旅」專案還有小帳蓬布置。寒軒國際大飯店及華園大飯店也正研擬相關客房專案，希望大小朋友入住高雄享有不一樣住宿體驗。