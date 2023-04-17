「特斯拉中國工廠普通工人月薪1萬塊」話題登上今日微博熱搜。陸媒表示，特斯拉上海工廠的待遇普遍口碑不錯。特斯拉工作人員透露，一名一線普通工人，每月基本工資5,000多，其他收入有獎金、津貼、加班費等，平均下來月收入接近1萬元。此外還有7％的五險一金，5％的住房公積金，免費工作餐，免費班車，全家免費商業保險等。

特斯拉內部工作人員表示，「吃飯在公司，住房有公租房，每個人都有股票，工人也有，可以選拿股票還是現金。」「畢竟是外企，各項保障都齊全，現在連父母看病都報銷了。」

在評論區，不少網民都表示羨慕，稱很想去。但有人指出，這個人工水平在上海只是正常水準；也有人說，「這個水平在工廠普工行業算是高的了」。

另據路透最新報導，特斯拉上海工廠的工人正在百度貼吧和推特上發帖稱，上海廠一線工人的績效獎金被任意扣減。兩名工人說，他們的主管在周末通知他們削減季度獎金，這與工廠業績有關。