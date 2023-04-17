台積電掌握全球逾半晶圓代工市場，被喻為是台灣「護國神山」，根據台積電2022年資產負債表，該公司手上現金及約當現金（短期且具高度流動性的短期投資）高達約1.34兆，比中央政府的現金部位還多。

《中央社》報導，台積電2022年資產負債表資料顯示，台積電去年底手頭現金及約當現金約1.34兆，高居上市櫃公司之冠，更高於中央政府手頭現金的9682億元。法人指出，台積電手頭現金水位高，有利於未來投資擴產。

雖然消費型電子產品需求走弱，但5G應用、高效能運算及車用電子等穩定需求，仍推升2022年半導體業獲利成長，台積電去年獲利表現亮麗，稅前淨利高達1.14兆元，是上市976家企業總稅前淨利的24%、上櫃808家企業總稅前淨利的3.38倍。

台積電手頭現金及約當現金高達1.34兆元，歸屬母公司業主權益2.945兆元，也高居上市櫃公司之冠。