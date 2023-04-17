新北市推動智慧物流產業，新竹物流透過市府招商一條龍服務，在八里區斥資19億元建置「國際物流暨北區轉運中心」，總樓地板面積約6110坪，規畫興建地上3層樓，預計創造500個就業機會。新北市經發局表示，全棟導入智慧型輸送設備，分揀系統動能的運行還能產生電能提供貨物分流用電，17日動土典禮，新北市長侯友宜說，企業落實ESG，並與市府共同推動2050淨零碳排政策，可為新北市招商案的標竿範例。

侯友宜表示，台北港2022年貨物吞吐量較10年前成長率近2成，且八里在新北六大產業發展區域中，以「智慧物流」為核心，擁有先天台北港運輸功能，串聯基隆港及桃園機場，形成雙空港、雙海港區位優勢，是發展海空物流產業的重要軸帶。

侯友宜說，「國際物流暨北區轉運中心」為新竹物流首座銀級智慧綠建築物流中心，屋頂除裝置太陽能板，周圍環境種植綠色植栽；在貨物運輸的過程，更將規畫提高運送車輛電動車比例；引進自動辨識、貨物自動分揀等智慧節能設備，落實ESG，並與市府共同推動2050淨零碳排政策，可為新北市招商案的標竿範例，他也說希望新竹物流能把總公司搬到新北，在新北安居樂業。

新竹物流董事長許育瑞表示，新竹物流從傳統運輸轉型為現代化服務業，目標是翻轉傳統物流危險、辛苦、骯髒的3K產業形象，近年來受到疫情影響大幅提升電商宅經濟的成長，面對龐大的物流量，導入自動化設備已是勢在必行的課題，透過「以物就人」優化人力，工作人員可進行定點揀貨或配送作業。

許育瑞說，國際物流暨北區轉運中心，將結合自動化、智慧、節能及淨零碳排放等，規劃冷鏈物流、醫藥物流、跨境電商及北區轉運中心，建構完整供應鏈物流，每年約可減少1萬趟次物流車。

經發局表示，，招商一條龍自108年起推動迄今，已協助廠商在新北落實投資216件，投資金額逾4100億元，創造逾8萬個就業機會。

本次招商案，市府定期召開跨局處會議，加速都市設計審議、建造執照等行政作業，並協助解決各項疑難雜症。而新竹物流此次選址落腳於八里台北港建置智慧物流轉運中心，除給予新北市招商環境極大肯定外，也將為新北智慧物流發展注入新的動能與契機，未來透過轉運中心可望繼續帶動新型產業聚落發展。

也在基地規畫設置鐵馬驛站及結合自行車道，提供民眾休息及自行車充氣場所，提供市民友善遊憩空間，為地方經濟發展帶來重要推動力。