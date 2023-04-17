據美國之音報導，俄羅斯總統普丁16日在莫斯科會見中方國防部長李尚福時，稱贊俄羅斯與中方的廣泛關係，包括軍事合作。普丁在開場白時表示：「我們兩國關係的發展在經濟、社會、文化和教育領域以及軍事部門等各個領域都進展順利。」

克里姆林宮發佈了會議錄影片段，顯示普丁與李尚福握手，然後坐在一張桌子旁。俄羅斯國防部長紹伊古也在場。北京上周宣佈李尚福將訪問莫斯科，稱他將與國防部官員會面，但沒有提及與普丁的會面。中方國家主席習近平上個月在莫斯科會見了普丁。

自去年俄羅斯入侵烏克蘭以來，兩國加強了聯繫。中方已正式宣佈對莫斯科的入侵保持中立，但與此同時，俄羅斯和中方宣佈他們擁有「無上限」的夥伴關係。

中方提出了一項結束烏克蘭戰火的和平計畫，但並未像烏克蘭總統澤倫斯基在和談開始前要求俄羅斯撤軍。

中方一直否認向俄羅斯運送軍事裝備，但一名基輔官員上周五表示，烏克蘭軍隊在烏克蘭使用的俄羅斯武器中發現了越來越多來自中方的零配件。