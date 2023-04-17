行政院長陳建仁17日前往雲林縣虎尾鎮主持「東仁安居」社會住宅開工動土典禮，強調要讓所有需要照顧的人，在居住正義上能夠得到很好的照顧，打造1個很溫暖很堅韌的台灣，可以面臨各式各樣挑戰，本案可提供400戶，為雲林社宅第2案，展現中央對雲林的重視。

陳建仁致詞時表示，到虎尾就會想念起他很尊重的若瑟醫院神父們在這裡奉獻，縣市與社區要好好發展，很重要的一點就是要照顧弱勢民眾，政府自2016年決定要蓋20萬戶社會住宅，目前直接興建約有7萬5000戶，包租代管約6萬5000戶，總共約14萬戶，距蔡總統20萬戶的目標已達7成，未來會在1年半達成目標。

陳建仁說，社會住宅很棒，是綠建築也是智慧建築，且耐震、有太陽光電、無障礙空間等設施，提供弱勢鄉親最好的照顧。政府很用心把新科技放到新的社會住宅，要讓大家住的安心愉快舒適，照顧好老人家與孩子們，以愛與溫暖的心，打造堅韌住宅，讓大家都能平安喜樂。

陳建仁指出，政府對雲林的照顧一向不遺餘力，斗六市規畫105戶社會住宅，由蔡總統開工，虎尾東仁安居很榮幸由他開工，未來還會持續提供社會住宅。政府也針對租屋族推動300億元的中央擴大補助方案，希望補貼大家租金，年齡從20歲降到18歲，讓所有需要的人，在居住正義上得到很好的照顧。

陳建仁最後提到，疫後特別條例「房屋利息貸款補助方案」，只要符合資格，1次就可得到3萬元支持，讓55萬戶的房屋貸款家戶減輕負擔，政府一定盡最大努力，讓大家在居住這件事情上得到最好照顧，在未來打造很溫暖很堅韌的台灣，可以面臨各式各樣挑戰。